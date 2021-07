La superstar de Bollywood Aamir Khan annonce son divorce

La superstar du cinéma indien Aamir Khan, l'un des acteurs les plus connus de Bollywood, et son épouse, la réalisatrice Kiran Rao, ont annoncé samedi leur séparation après 15 ans de mariage.

Le célèbre couple de Bollywood a publié un communiqué indiquant que leur rupture avait été décidée d'un commun accord, mais qu'ils élèveraient leur fils ensemble et continueraient à travailler sur des projets communs.

"Au cours de ces quinze belles années passées ensemble, nous avons partagé une vie d'expériences, de joie et de rires", ont-ils indiqué. "Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre dans nos vies - non plus en tant que mari et femme, mais en tant que co-parents et famille l'un pour l'autre".

Grande vedette dans son pays natal, héros de deux succès historique en Inde, "3 idiots" (2009) et "Ghajini" (2008), Amir Khan est aussi connu à l'étranger notamment pour avoir produit et interprété "Lagaan", le film qui a fait découvrir Bollywood au grand public occidental et qui a récolté une nomination à l'Oscar du film étranger en 2002.

L'acteur, producteur et réalisateur de 56 ans et sa femme, 47 ans, s'étaient mariés en décembre 2005.

Egalement militant pour des causes humanitaires et politiques, Aamir Khan a joué dans un remake du succès hollywoodien de 1994 "Forrest Gump", intitulé "Laal Singh Chaddha", dont la sortie est prévue pour la fin 2021.