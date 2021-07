La princesse Élisabeth va participer à un camp militaire à Arlon

Le 9 juillet 2021, Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth participe à une formation tactique au camp militaire Lagland d'Arlon. Pour les élèves-officiers de l'Ecole Royale militaire (ERM), ce camp fait partie de la dernière phase de formation des étudiants de première année de l'ERM, et constitue l'étape militaire suivante à la Phase Initiale Militaire (PIM) et au camp d'hiver qui ont eu lieu respectivement en septembre 2020 et en janvier et février 2021 à Elsenborn.

Lors de cette formation à la fois théorique et pratique, les élèves-officiers approfondissent leurs aptitudes et leurs techniques militaires.