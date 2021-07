Zendaya et Tom Holland (Spider-Man) surpris en train de s'embrasser dans une voiture (photos)

Les co-stars de "Spider-Man", Zendaya et Tom Holland, ont confirmé leur romance hors écran en s'embrassant dans la voiture de l'acteur à Los Angeles jeudi. Le couple a été photographié à un feu rouge lors d'une promenade au coucher du soleil.

L'acteur de "Cherry", 25 ans, a été vu en train de tenir le visage de Zendaya de près alors qu'il se penchait pour embrasser la star de "Euphoria", 24 ans. Ils ont été vus dans le quartier de Silver Lake à Los Angeles, où, selon nos informations, la mère de Zendaya, Claire Stoermer, réside.

Le même jour, Claire Stoermer a été photographiée sortant d'une résidence avec le célèbre duo. Les rumeurs selon lesquelles les "Tomdaya" sont en couple courent depuis plusieurs années.

Après leurs rôles principaux dans le film "Spider-Man: Homecoming" de 2017 - dans lequel Holland jouait Peter Parker et Zendaya interprétait sa camarade de classe Michelle - des sources ont déclaré qu'ils avaient commencé à se voir. "Ils ont fait super attention à garder cela privé et hors de l'œil du public, mais ils sont partis en vacances ensemble et essaient de passer autant de temps que possible l'un avec l'autre", a déclaré une source à People en juillet 2017.

À l'époque, le couple s'était moqué de la rumeur lancée sur les réseaux sociaux. "Attends attends....mon préféré est quand il est dit que nous partons en vacances ensemble! Je n'ai pas été en vacances depuis des années", avait tweeté Zendaya à l'époque. Tom Holland avait répondu, "Est-ce que la tournée de presse compte?".

La rumeur s'était dégonflée en juillet 2019. Tom Holland avait été aperçu tenant la main d'Olivia Bolton à Hyde Park, à Londres. Cependant, des sources avaient déclaré au Sun en avril 2020 que Holland et Bolton avaient rompu et voulaient juste "être amis".

Zendaya est également passée à autre chose pendant sa supposée rupture avec la star anglaise. Elle avait débuté une romance avec son camarade de casting d'"Euphoria" Jacob Elordi à de nombreuses reprises entre août 2019 et mars 2020. Avec un troisième film "Spider-Man", "No Way Home", prévu pour la fin de l'année, le timing semble avoir bien fonctionné pour "Tomdaya", qui semble être de retour.