INATTENDU: Florentin et Junior de Mariés au premier regard jouent dans un clip (vidéo)

Florentin et Junior de Mariés au premier regard ont participé au tournage du clip d'un artiste qui s'appelle Kévin Mélard, dit MK. Ils apparaissent dans la vidéo de la chanson intitulée Hasta Luego tournée y a quelques semaines. Les images dévoilées le 30 juin ont été réalisées à Longwy en France.



Les deux anciens candidats de Mariés au premier regard jouent aux côtés d'Amélie, une jeune femme présentée comme Première Dauphine de Miss Tattoo Belgique.



"Nous avons tourné le dernier clip de MK avec la participation de Pitch (NDLR: Florentin) et Junior qui ont tous les deux participé à la dernière saison de Mariés au premier regard en Belgique, ainsi qu'Amelie, première dauphine de miss tattoo Belgique (...) ils ont tous été formidables et ont su devenir acteurs", détaille le compte Youtube 788Media.

L'artiste MK a remercié ses fans pour leur soutien après avoir dépassé les 1000 vues sur Youtube. "Un peu plus de 1000 vues en 24h, merci à vous tous de m'accorder un peu de votre temps. Ca nous donne de la force et de l'envie pour continuer", a écrit le chanteur sur Facebook. Au moment d'écrire ces lignes, le clip avait dépassé les 3500 vues.