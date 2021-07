Tatiana Silva partage son "double plaisir" au Cap-Vert (photos)

Tatiana Silva a profité de ses congés bien mérités pour s'envoler vers le Cap-Vert. La présentatrice belge adore passer du temps sur l'Etat insulaire africain cher à son coeur.



La jeune femme a partagé quelques clichés de moments simples et nostalgiques passés sur l'île, comme celui de manger une glace artisanale. "Plaisir double. Cette glace réveille mon enfant intérieure. On l'appelle "fresquinha". Elles sont fabriquées artisanalement par des femmes qui les vendent à la plage. En manger, c'est un double plaisir: ça désaltère et ça rajeunit", a écrit la Bruxelloise sur Instagram.