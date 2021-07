Le prince Harry et Meghan Markle de retour au Royaume-Uni dès septembre?

Le prince Harry doit retourner au Royaume-Uni dans dix semaines pour une autre cérémonie commémorative pour la princesse Diana et Meghan Markle pourrait le rejoindre, révèle ce matin le Sun.

L'inauguration de la statue de la princesse Diana la semaine dernière avec le prince William "n' a pas permis réussi à réconcilier les frères en guerre".

Harry, 36 ans, et William, 39 ans, ont passé une heure ensemble au mémorial de leur mère jeudi, suivi d'une brève réception au palais de Kensington.

La liste des participants à l'événement a été drastiquement réduite en raison du Covid.

Le prince Harry devrait donc revenir en septembre et rejoindre plus de 100 amis, familles et dirigeants caritatifs pour un autre événement commémoratif.

L'épouse du prince Harry, Meghan Markle, 39 ans, pourrait également revenir avec lui..., mais selon certaines sources, cela pourrait être encore trop tôt car cela ne sera que 3 mois après la naissance de leur deuxième enfant Lilibet.