"Meghan Markle a agi dès le début comme une célébrité et a vexé beaucoup de gens au sein du Palais", raconte une biographe

Meghan Markle a vexé des collaborateurs du palais et n'était "pas aussi charmante qu'elle en avait l'air" au début de son arrivée dans la famille royale, affirment deux biographes de la famille royale d'Angleterre ce matin dans le journal du Sun.

Dans un nouveau documentaire diffusé sur ITV intitulé Harry and William: What Went Wrong (Harry et William: ce qui s'est mal passé", la biographe royale Penny Junor a déclaré que dès l'arrivée de l'Américaine au Royaume-Uni, les choses se sont mal passées: "J'ai entendu très tôt de très mauvaises histoires selon lesquelles Meghan mettait les gens plus que mal à l'aise."

Et de poursuivre: "L'approche de la duchesse était celle d'une célébrité. Or les membres de notre famille royale ne sont pas des célébrités. Ce sont des membres actifs d'une institution publique."

Le couple formé par Meghan et Harry a quitté la famille royale et a commencé une nouvelle vie aux États-Unis avant de faire des déclarations sensationnelles dans une interview d'Oprah plus tôt cette année qui a secoué l'establishment.

Pendant ce temps, le Daily Mail rapporte qu'un autre biographe royal, Robert Lacey, a affirmé que le prince William estimait que Meghan poursuivait dès le début de sa relation avec Harry ses propres ambitions.

Dans le même documentaire, l'écrivain a déclaré: "Quelqu'un proche de William m'a dit que William a senti très tôt que Meghan avait des ambitions différentes de la vie que lui imposerait un mariage royal."