Gwen Stefani, la chanteuse de No Doubt, s'est mariée ce week-end avec Blake Shelton (photos)

La chanteuse Gwen Stefani (No Doubt), 51 ans, a épousé ce week-end le chanteur de musique country Blake Shelton, 45 ans, dans l'immense ranch qu'il a fait construire dans l'état de l'Oklahoma aux Etats-Unis.

Les photos obtenues par le site internet "Page Six" montrent la charmante et pittoresque chapelle construite au sein de leur demeure où Blake, 45 ans, et Gwen, 51 ans, se sont dits "oui" samedi.

"Blake a construit une chapelle sur le terrain de son ranch d'Oklahoma. Il l'a construite lui-même avec l'aide de Gwen", avait déclaré une source à Us Weekly en décembre 2020.

Gwen et Blake se sont fiancés en octobre 2020 après cinq ans passés ensemble. Les deux chanteurs se sont rencontrés en 2014 lorsque Gwen Stefani est devenu juge dans l'émission américaine The Voice. Blake y était également un juge.

Le couple a déposé jeudi une demande de licence de mariage dans l'état de l'Oklahoma, avait mentionné vendredi le site sur l'actualité des stars TMZ.

Au lieu d'une grande fête, Blake et Gwen ont préféré un mariage intime entouré de leur famille et de leurs amis proches, ce qui était plus sûr en ces temps de pandémie du coronavirus.