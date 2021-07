Kate Middleton se met en quarantaine: elle a été en contact avec une personne positive au coronavirus

La duchesse de Cambridge s'est mise en quarantaine après avoir été en contact avec une personne qui a depuis été testée positive pour Covid-19, révèle le Daily Mail.

Le palais de Kensington n'a pas révélé où ni quand exactement le contact a eu lieu, détaillant simplement que c'était "la semaine dernière", suggérant que cela aurait pu être lors de sa visite à Wimbledon vendredi.

La duchesse y avait rencontré la directrice générale de Wimbledon, Sally Bolton, et l'ancien joueur de tennis britannique Tim Henman, avant de se rendre dans la Royal Box où elle a été vue en train de parler à Joe Wicks.

Kate Middleton a également été photographiée en train de rire et de sourire alors qu'elle préparait des desserts aux fraises au All England Club.

Kate, qui a eu ses deux vaccins contre le Covid, s'est également rendue à Wembley avec William et George pour regarder l'Angleterre battre l'Allemagne mardi dernier.

"La semaine dernière, la duchesse de Cambridge est entrée en contact avec une personne qui a par la suite été testée positive pour le Covid-19", a déclaré son porte-parole, ajoutant: "Son Altesse Royale ne présente aucun symptôme, mais suit toutes les directives gouvernementales et s'est mise en quarantaine à la maison".

On ne sait pas si la duchesse de Cambridge a été alertée via l'application "NHS", s'il a reçu un appel téléphonique de "test and trace" ou si elle a été contactée personnellement par la personne testée positive.