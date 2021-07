Interrogée sans cesse sur son couple avec Jérémy Ménez, Emilie Nef Naf CRAQUE: "Vous m’avez saoulée, c’est bon"

Emilie Nef Naf en a assez. Elle est questionnée sans arrêt par ses abonnés sur sa relation avec Jérémy Ménez. Il faut dire que le couple qui s’est souvent séparé réconcilié depuis le début de son histoire passionne ses fans.

Cela fait 10 ans que le sportif a rencontré la gagnante de Secret Story. Depuis, l’influenceuse et le footballeur ont eu deux enfants ensemble: Maëlla et Menzo. Après une longue rupture de 2016 à 2020, les deux amoureux ont décidé de donner une nouvelle chance à leur histoire d'amour.

Mais en juin, la mère de famille a expliqué que leur relation était compliquée. "On va dire que c'est compliqué. On va dire que je pense que, tu sais, quand on est avec quelqu'un pendant des années, tout est différent en fait. On se connaît depuis 2010-2011, et je pense que la recette du couple parfait, elle n'existe pas je crois", a confié la compagne du sportif sur les ondes de radio VL. Il n’en fallait pas plus pour que ses abonnés s’emballent et tentent d’en savoir plus.



Selon Pure People, le 3 juillet, lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, Emilie a été surprise par le nombre de questions de sa communauté à en savoir plus sur son histoire d’amour. Elle a fait savoir aux personnes concernées qu’il fallait arrêter avec cette insistance. Des propos relayés par Télé Loisirs...



"Non, mais c’est un canular (…) Dites-moi que ce n'est pas vrai. Vous vous êtes shootés, vous vous êtes mis à plusieurs, c’est une blague (…) En plus ce que je me dis, c'est que, si je suis célibataire et que je vous le dis, il va se passer quoi de différent ? Sur les réseaux, il n'y a rien qui freine les gens, c'est catastrophique quoi (...) Bon j'arrête, vous m'avez saoulée avec vos questions. Il y a ceux qui font semblant, mais moi, je vous le dis, vous m'avez saoulée! C'est bon!", a expliqué la jeune femme agacée. Sa réaction a sans doute calmé les plus curieux pour quelque temps.