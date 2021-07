Jennifer Lopez se confie pour la première fois depuis qu'elle est de nouveau en couple avec Ben Affleck

Jennifer Lopez s'est confiée pour la première fois dans une interview depuis qu'elle a renoué avec son ancien fiancé, l'acteur Ben Affleck. Dans une interview avec Zane Lowe sur la chaîne Apple Music 1, Jennifer Lopez a partagé à quel point sa vie est heureuse en ce moment.

"Je suis super heureuse", a-t-elle déclaré. "Je sais que les gens se demandent toujours. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Ça y est. Je n'ai jamais été mieux. Et je veux que mes fans qui se soucient de moi parce que je me soucie tellement d'eux, sachent que je suis vraiment arrivée à un endroit dans ma vie où je vais bien. Et je pense qu'une fois que vous arrivez à cet endroit, des choses incroyables vous arrivent, et même que vous n'imaginiez jamais ces choses se produire dans votre vie. Et c'est donc là que je suis actuellement. Et j'embrasse tout cet amour qui vient à ma rencontre en ce moment et tous les bons voeux des fans. Et je veux juste que tout le monde sache que c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment de ma vie."

L'interview a entouré la sortie de "Cambia El Paso", dont la traduction anglaise signifie "franchir le pas".

"La chanson parle de changement et de ne pas avoir peur de franchir le pas", a-t-elle déclaré lors de l'émission Pitbull's Globalization de SiriusXM, avant la sortie du single aujourd'hui. "Comme moi, faites le pas, avancez, faites ce que vous devez faire. Si quelque chose ne va pas, quoi que ce soit dans votre vie, par exemple, faites ce mouvement et dansez. La danse, c'est la vie, la joie et le bonheur."

Dans son interview avec Apple Music, Lopez a déclaré qu'elle se trouvait en République dominicaine, après sa rupture avec Alex Rodriguez, lorsqu'elle s'est rendu compte qu'elle était en mesure d'enregistrer à nouveau.

"J'aime ma vie en ce moment. J'aime ce que je fais. J'aime où je suis. J'aime la personne que je suis continuellement en train d'être et de devenir. Et ce genre de joie, ce genre de bonheur, ce genre d'amour m'inspire toujours. Je pense que certaines personnes sont vraiment inspirées quand elles ont le cœur brisé."