Matthew McConaughey nourrit-il des ambitions politiques? Ce message vidéo qui laisser penser qu'il veut devenir gouverneur

L'acteur Matthew McConaughey a enregistré un message vidéo positif pour célébrer le jour de l'indépendance des Etats-Unis ce dimanche, appelant à l'unité nationale. Un clip qui n'est pas passé inaperçu. De nombreuses rumeurs faisant état que l'acteur serait tenté de briguer prochainement le poste de gouverneur du Texas.

"Joyeux anniversaire Amérique", a déclaré l'acteur de 51 ans au milieu d'un discours patriotique qui a souligné la jeunesse relative du pays et comment la population continue d'évoluer collectivement.

"Joyeux anniversaire Amérique, alors que nous célébrons notre indépendance aujourd'hui, alors que nous célébrons notre naissance en tant que nation, le jour qui a déclenché une révolution pour gagner notre souveraineté", a déclaré le l'acteur texan.

"Admettons-le... Le voyage autour du soleil de l'année dernière a été un autre casse-tête, mais rappelons-nous également que nous sommes des bébés - en tant que pays, nous traversons essentiellement la puberté par rapport aux chronologies d'autres pays - et nous allons obtenir les fruits de notre croissance", dit-il. "Et nous traversons des moments plus durs, ce n'est pas une excuse, c'est juste une réalité."

McConaughey, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2014 pour le Dallas Buyers Club, a déclaré que le pays devait continuer à apprendre, à mûrir, à s'efforcer et à grimper, au milieu d'une année marquée par des divisions politiques et sociales dans la société.