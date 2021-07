La princesse Beatrice ne devait pas porter ce prénom: voici pourquoi la Reine a mis son véto

Cette année, en l'espace de 6 mois, la famille royale d'Angleterre s'est fortement agrandie. La Reine Elizabeth II a accueilli 3 arrières-petits-enfants supplémentaires et une autre naissance est prévue à l'automne.

August, est le premier enfant de la princesse Eugenie. Il est né fin février. Lucas est le troisième enfant chez Zara Tindall et son époux rugbyman. Et une petite Lilibet est arrivée chez Harry et Meghan début du mois de juin. Le quatrième arrière-petit-enfant très attendu par la Reine est prévu pour l'automne prochain chez la princesse Beatrice et son mari Edo.

Le Daily Mirror nous révèle d'ailleurs une anecdote peu connue sur la princesse Beatrice. Ses parents, Sarah Ferguson et le prince Andrew avaient initialement choisi un autre prénom pour elle. Ils voulaient l'appeler Annabel. Mais la Reine n'a pas trop apprécié la suggestion, la considérant beaucoup "trop branchée". C'est donc Beatrice qui a été finalement choisi.