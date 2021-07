Le petit ami de Sarah ne l'a jamais vue sans tatouage, jusqu'à ce jour: comment va-t-il réagir? (vidéo)

Sarah Sabbath, une jeune femme de 26 ans, originaire d'El Paso, au Texas, s'est fait tatouer pour la première fois à l'âge de 14 ans et n'a jamais cessé de le faire depuis. Elle en a même fait sa profession. La jeune tatoueuse a 85 % de son corps recouvert de tatouages et a dépensé un peu plus de 5 000 dollars.

Cette "accro au tatouage" se sent plus forte quand elle se regarde dans le miroir. "Je décrirais mon esthétique comme de l'art moderne", raconte-t-elle à Truly.



Sarah ne s'est pas vue sans tatouages depuis 13 ans et est curieuse de savoir de quoi elle aura l'air. Une maquilleuse est venue chez elle pour les recouvrir. Sarah a été amusée par le résultat mais elle ne compte pas pour autant se les faire retirer. "Ils font partie de moi", a expliqué la jeune femme.

Son petit ami, Doubt, a, lui aussi, été surpris en découvrant sa compagne autrement. Mais il la préfère avec ses tatouages car ils font partie de son identité.