DÉRAPAGE à la télé australienne: une blague sur le "vrai père" du prince Harry passe mal

Un humoriste australien fait une blague sur le "vrai père" du prince Harry, après les fausses rumeurs selon lesquelles l'amant de la princesse Diana, James Hewitt, était le père de son enfant, relate Gala.

Lundi soir, les humoristes de l'émission australienne Have You Been Paying Attention ? ont de nouveau plaisanté sur la famille royale britannique. L'humoriste Ed Kavalee a fait une blague sur l'amant de la princesse Diana, James Hewitt, qui serait le père biologique du prince Harry - une rumeur qui a été catégoriquement démentie depuis toujours.

Le maître du jeu, Tom Gleisner, a montré au panel une photo de Harry, 36 ans, avec une mystérieuse star dont le visage était flou, et a demandé : "Deux célèbres roux se sont réunis cette semaine. Avec qui est le Prince Harry ?"

"Son vrai père ?", a répondu Ed, provoquant un regard désapprobateur de l'animateur de l'émission. "Allez, Tommy!" a-t-il ajouté.

La réponse à la question était le chanteur britannique Ed Sheeran. Il a retrouvé le prince Harry lors de l'événement caritatif WellChild à Londres la semaine dernière.

L'ancien officier de cavalerie Hewitt, 63 ans, a longtemps nié les fausses rumeurs selon lesquelles il serait le père biologique du prince Harry. Les rumeurs de paternité sont bien sûr bidon, car Hewitt n'a rencontré Diana que deux ans après la naissance de Harry.

Lors d'une interview accordée en 2017 à l'émission Sunday Night de Seven, l'animatrice Melissa Doyle lui a demandé sans détour si c'était lui, et non le prince Charles, qui était le "vrai père" de Harry.

Il a répondu fermement: "Non, je ne le suis pas".

Lorsqu'on l'a interrogé sur les fausses rumeurs qui persistent depuis des décennies, il a ajouté : "Ça fait vendre des journaux. C'est pire pour lui, probablement, le pauvre gars".

La princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997, a entamé sa liaison avec Hewitt en 1986 après lui avoir demandé d'être son professeur d'équitation. Harry est né le 15 septembre 1984.

Leur relation secrète s'est épanouie alors que des rumeurs couraient sur le fait que son mari, Charles, avait une liaison avec Camilla Parker-Bowles, qu'il a épousé plus tard.