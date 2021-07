Angèle de retour à CANNES en compagnie de Marion Cotillard et Adam Driver (photos)

A Cannes, la compétition a officiellement commencé avec la projection d'un film d'ouverture en forme de feu d'artifice, "Annette", opéra-rock signé d'un réalisateur aussi culte que rare, Leos Carax, qui sort simultanément dans les salles françaises.

Si Marion Cotillard et Adam Driver tiennent les rôles principaux, la chanteuse Angèle y fait aussi une apparition! On peut d'ailleurs l'apercevoir dans la bande-annonce (1'23). La Belge a participé au film pour une courte scène, où elle tient le rôle d'une choriste.



Annette - Bande Annonce

Décidemment, il semblerait qu'Angèle se plaise au jeu du cinéma. Après avoir prêté sa voix à gabby Gabby dans Toy Story 4, et plus récemment à à Lola Bunny dans Space Jam, elle sera aussi à l'affiche de Astérix et Obélix (sortie en 2022), dans lequel elle tiendra son plus grand rôle, celui de Falbala.





Photos: ISOPIX