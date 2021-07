Amber Heard maman: l'actrice publie une toute première vidéo de sa fille (vidéo)

A la surprise générale, Amber Heard annonçait il y a quelques jours être devenue mère. L'ex-femme de Johnny Depp a fait appel à une mère porteuse. Sur Instagram, elle a posé un cliché d'elle et de sa fille pour annoncer l'heureuse nouvelle. L'actrice de 35 ans a expliqué avoir voulu "le faire à sa manière". Elle expliquait sur le réseau social espérer qu'un jour, "il sera normal de ne pas vouloir de bague avant d’avoir un berceau".

En couple avec une décoratrice?

La petite fille s'appelle Oonagh Paige Heard et elle aura le plaisir de l'élever avec Bianca Butti, une décoratrice-scénographe avec qui elle serait en relation. Pour le plus grand plaisir de ses fans, l'actrice a partagé une vidéo de sa fille, qu'elle tient sur le plan de travail d'une cuisine, probablement chez elle. Amber Heard apparaît sans maquillage, au naturel, et a l'air d'être sereine et heureuse!