Le mariage de Nabilla et Thomas vire au DRAME: tous leurs cadeaux et bien plus, dérobés durant la fête

Selon les informations exclusives de jeanmarcmorandini.com, la suite de Nabilla et Thomas aurait été cambriolée à l'hôtel de Chantilly, vers 3 heures du matin, alors qu'ils étaient en train de célébrer leur mariage ce 6 juillet. La police est toujours sur les lieux, afin de tenter de trouver des indices et de recueillir les différents témoignages.



Les cadeaux et de nombreux effets personnels



La nuit de noces du couple a certainement été gâchée, puisque lorsqu'ils sont revenus dans leur chambre vers 4 heures 30, Nabilla et Thomas Vergara ont constaté que tous leurs cadeaux, montés par la mère de la mariée à 3 heures du matin, avaient disparu. Mais ce n'est pas tout! Toujours selon jeanmarcmorandini.com, des bijoux, des montres, des sacs de grande valeur auraient aussi été dérobés.



Milann dormait à côté



Malgré tout, Nabilla et Thomas peuvent se réjouir que les malfrats ne soient pas entrés dans la suite voisine, où dormaient leur fils Milann et sa nounou.



Aucune image de l'énorme événement n'a encore été publiée ou diffusée. Toute la cérémonie a en effet été filmée pour produire un film destiné à être diffusé sur la plateforme Amazon Prime. 150 personnes, dont de nombreuses personnalités, participaient à l'événement.