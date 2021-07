Victoria et David Beckham mariés depuis 22 ANS! Il partage des archives hilarantes (photos)

À 47 et 46 ans, Victoria et David Beckham fêtent leurs 22 ans de mariage. La chanteuse, aujourd'hui styliste, et le footballeur se sont dit "oui" le 4 juillet il y a plus de deux décennies.

"22 ans plus tard, on porte toujours des tenues assorties!"

Sur Instagram, David Beckham a partagé une publication pleine d'humour pour célébrer ce cap. "22 ans plus tard, on porte toujours des tenues assorties!", relève-t-il avec un smiley qui pleure de rire. "Joyeux anniversaire, je t'aime tellement, merci de m'avoir donné nos incroyables enfants pour que nous puissions tous porter la même chose!". Plein d'auto dérision, le père de famille a accompagné ce message de photos de son couple et de sa famille, portant effectivement des tenues bien assorties. Le compte Instagram de l'ancienne Spice Girls, lui, est resté muet. Désormais créatrice et styliste, Victoria Beckham utilise principalement son réseau social pour promouvoir sa marque.

Un "coup de foudre"

Le couple s'est rencontré en 1997. Victoria va saluer mes joueurs après un match de Manchester United. Elle rencontre alors David Beckham et parle alors de "coup de foudre". Leur relation restera un temps secrète. À l'époque, David Beckham n'est pas encore une star internationale. Victoria, elle, est au sommet de la gloire avec le Spice Girls. Ils se fiancent en 1998, et se marient officiellement le 4 juillet 1999.



De leur union, sont nés quatre enfants. Brooklyn Beckham (1999), Roméo James Beckham (2002), Cruz Beckham (2005), et enfin une petite fille, Harper Seven Beckham, née en 2011.