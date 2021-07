Le cadeau du prince Charles et de son épouse Camilla aux joueurs de football anglais (vidéo)

Le prince Charles et son épouse Camilla ont envoyé un message de soutien à l'équipe de football d'Angleterre qui doit affronter ce mercredi en demi-finale de l'Euro 2020 le Danemark. Une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube montre The Band of the Coldstream Guards interpréter le célèbre hymne de football anglais: "It's coming home".

La vidéo est accompagnée d'un commentaire "Un message spécial du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles pour souhaiter bonne chance à l'équipe de football d'Angleterre dans leur demi-finale."