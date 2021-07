Agathe Auproux guérie du cancer: elle raconte être victime de discrimination

Début 2019, Agathe Auproux révélait être atteinte d'un cancer depuis plusieurs mois, un lymphome qui l’avait écartée de ses activités médiatiques. Après une chimiothérapie longue de 6 mois, l’ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste annonçait sa guérison. Elle a raconté son expérience dans un livre, sorti la même année. Depuis, la vie de la jeune femme a repris son cours. Elle a d’ailleurs livré quelques indices qui laissent penser qu’elle pourrait revenir prochainement à la télévision.

À bientôt 30 ans, Agathe Auproux vient d’acheter son premier appartement. "Je voulais être propriétaire avant mes 30 ans, principalement parce que je travaille à Paris, et donc je loue un appartement à Paris depuis plus de six ans maintenant. Et je ne vous apprends pas que les loyers parisiens sont très élevés. Je préfère investir cet argent puisque j'en ai la capacité", a-t-elle raconté sur Instagram.



Mais les choses n’ont pas été simples qu’il n’y parait. Ses antécédents médicaux ont compliqué ses démarches auprès des assureurs, déplore-t-elle : "C'est tellement discriminant. Parce que j'ai eu un cancer à 27 ans et alors que je suis en rémission complète, je présente un risque pour les assurances qui se disent : 'Ouhlalala celle-là, elle a une santé fragile, elle peut mourir à tout moment, je ne suis pas sereine à l'idée de lui prêter beaucoup d'argent qu'elle ne pourra sans doute plus me rembourser dans quelques années. Puisqu'elle a déjà eu un cancer'".