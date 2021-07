Tom Davies: ce youtubeur traverse des pays entiers… en ligne droite!

C’est une idée qui remonte à son enfance. Tom Davies et son frère s’amusaient à choisir un point au loin, comme une antenne de télévision, et ils s’y rendaient directement, même s’il fallait grimper des carrières, traverser des voies ferrées ou les champs d’agriculture. Désormais, ce Britannique âgé de 30 ans relève des défis similaires, mais à une échelle nettement supérieure…

Tom Davies traverse des pays entiers en ligne droite, en se basant sur son GPS, relate The Guardian. Le jeune homme filme ses aventures et les publie sur sa chaîne YouTube intitulée GeoWizard, soit "le magicien de la géographie", qui compte presque 1 million d’abonnés. Les vidéos qui documentent sa dernière "mission en ligne droite" à travers l’Écosse affichent des centaines de milliers de vues.



"Il y a tellement de choses qui ont déjà été faites. Toutes les montagnes ont été escaladées, les forêts tropicales ont été traversées. Les gens ont traversé l'Amérique à monocycle…", raconte Tom Davies pour expliquer sa démarche. "J'adore l'aventure, les bêtises, les obstacles que vous rencontrez, le danger, le 'oh mon dieu, le voyage va se terminer, nous allons nous faire attraper par un agriculteur', l'adversité, et puis la récompense qui vient avec lui lorsque vous surmontez ces obstacles – c'est incroyable", confie-t-il.

Des sociétés de production ont approché le Youtubeur pour faire de ses aventures une véritable émission de télévision. Mais Tom Davies n’est pas intéressé : "J'ai toujours eu l'impression qu'ils voudraient probablement le faire à leur manière. Pour le moment, je suis juste heureux, je fais exactement ce que je veux faire et je reçois pas mal d'argent pour ça."

Si le Britannique poursuit actuellement une traversée en Écosse "(sa) zone de confort géographiquement", il ambitionne un voyage en ligne droite en Amérique latine l’année prochaine : "Ce serait techniquement traverser un continent en ligne droite, des côtes du Pacifique aux côtes de l’Atlantique".