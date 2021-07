A 16 ans, Barron mesure 2 mètres et ressemble de plus en plus à son père Donald Trump (photo)

Aperçu à New York aux côté de sa mère, l'ancienne First Lady, Melania Trump, Barron devient à l'âge de 16 ans un homme dont la ressemblance avec son père est de plus en plus difficile à cacher.

Barron Trump a été vu en train de sortir de leur célèbre résidence de New York, la Trump Tower. Le duo mère-fils étant très proche.

Le mois dernier, l'ancien président Donald Trump avait déclaré fièrement à la foule lors de la convention du GOP de Caroline du Nord que Barron mesurait maintenant 2 mètres. Et sur ces photos obtenues par le Daily Mail, Barron Trump, qui marche à côté de sa mère, la surplombe. Le jeune homme a gagné de la carrure et ne ressemble plus à l'adolescent photographié aux côtés de ses célèbres parents quand il résidait encore à la Maison Blanche.