Britney Spears sous tutelle: sa mère veut engager un avocat privé pour l'aider

Un jour après que l'avocat commis d'office de Britney Spears ait démissionné, sa mère Lynne Spears a demandé au juge de permettre à sa fille d'engager un avocat privé afin de mettre un terme à sa mise sous tutelle, peut-on lire sur le site Vanity Fair.



La maman de la star a déposé des documents juridiques dans lesquels elle affirme que ce qui a pu être le cas il y a 13 ans lorsque la mise sous tutelle a été établie ne l'est plus.



L'avocat de Lynne Spears affirme que Britney est aujourd'hui en mesure de prendre soin d'elle-même et ajoute qu'elle "a dû se produire devant des millions de personnes, a dû gérer des centaines de spectacles, a dû utiliser ses talents artistiques et créatifs pour préparer les spectacles en chorégraphiant chacun de ses mouvements et en interagissant avec de nombreux co-interprètes, et a dû répéter et se produire pendant des milliers d'heures au fil des ans".



L'avocat de Lynne énumère 10 demandes formulées par Britney lors de son audience du 23 juin, mais affirme que la première d'entre elles doit être la désignation d'un avocat de son choix, car cela a un impact sur chacune de ses demandes.



Lynne Spears demande que le tribunal autorise la chanteuse à choisir son propre avocat ou qu'il désigne un avocat acceptable.



Lynne demande une audience le 14 juillet.