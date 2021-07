Nabilla dévoile sa robe de mariée créée par Jean-Paul Gaultier: "Tellement belle" (photos)

Le 6 juillet, Nabilla et Thomas Vergara se sont unis une seconde fois au Château de Chantilly, dans l'Oise. La star a dévoilé des photos du couple lors de ce grand événement.

Quelques jours après avoir dit "oui" pour la seconde fois à Thomas Vergara, Nabilla dévoile des photos de son mariage. Le 6 juillet dernier, c'est au Château de Chantilly, dans l'Oise, que l'événement a été célébré. Nabilla vient de publier sur son compte Instagram deux photos d'elle entourée de son mari Thomas et de leur fils Milann. Tous deux portent des costumes noir et blanc assortis, tandis que Nabilla a une longue robe asymétrique blanche, avec des plumes le long de sa traîne. Une tenue réalisée par le couturier Jean-Paul Gaultier. Elle écrit simplement en commentaire des photos: "Just Married".

Les fans du couple n'ont pas tardé à réagir, écrivant: "Tellement belle", "Tout ce que vous méritez, c'est le bonheur", "Que Milann est beau dans sa tenue"...

Malheureusement, cette journée n'a pas été aussi belle qu'espérée puisque le couple a été victime d'un cambriolage pendant le mariage. Le préjudice est estimé à 150.000 euros.