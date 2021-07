Nick Cannon, l'ex de Mariah Carey, papa de 7 enfants: les 4 derniers sont nés au cours de ces 7 derniers mois

Nick Cannon, ancienne compagnon de Mariah Carey, vient d'agrandir soudainement sa famille.

Nick Cannon est désormais papa de 7 enfants. L'ancien compagnon de la chanteuse Mariah Carey vient en effet d'accueillir quatre nouveaux-nés au sein de sa famille. Avec la star, il a eu des jumeaux, Marrocan et Monroe, âgés de 10 ans, puis un garçon, prénommé Golden, né de sa relation avec Brittany Bell. Et entre décembre 2020 et juin 2021, il est à nouveau devenu père.

Il a d'abord accueilli une fille, Powerful Queen, dont la maman est également Brittany Bell. Le 14 juin 2021, Abby De La Rosa a donné naissance à des jumeaux, Zion et Zillion. Et enfin, Alyssa Scott a accouché d'un petit garçon, prénommé Zen. Lors d'une émission de radio, il a confié que toutes ces naissances étaient voulues. "J'ai ces enfants volontairement, a-t-il déclaré. Ce n'est pas un accident. Croyez-moi, j'aurais pu mettre plein de femmes enceintes, mais je ne l'ai pas fait. Celles que j'ai mises enceintes devaient tomber enceintes."