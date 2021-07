Le DJ Diplo accusé d'agression sexuelle par deux femmes: l'une d'elles dépose plainte

Le DJ Diplo, qui oeuvre notamment au sein du groupe Major Lazer, est accusé d'agression sexuelle par deux femmes.

C'est le site TMZ qui le révèle. Une jeune femme a porté plainte contre le DJ Diplo pour agression sexuelle. Les faits remonteraient à 2019. Selon les documents obtenus par le média américain, cela se serait passé lors d'une fête organisée par le DJ après un concert à Las Vegas. La jeune femme et ses amis ont été conviés à l'événement et celle-ci explique qu'elle était déjà sous les effets de l'alcool avant de s'y rendre. Sur place, le DJ aurait fourni de l'alcool et de l'herbe à tous les invités.

L'artiste aurait alors proposé à la jeune femme de le suivre dans une chambre pendant que ses amis étaient mis dehors à coups de poing par les agents de sécurité. La victime présumée aurait été prise de panique et c'est à ce moment-là que Diplo lui aurait proposé un ultimatum: elle peut quitter la chambre en échange d'une fellation. Elle a fini par le faire pendant que le DJ la filmait sans son consentement.

Diplo ne s'est pas exprimé, mais son avocat a déclaré que cette histoire était suspecte car la victime présumée connaîtrait une autre femme qui a également porté des accusations similaires envers l'artiste.