Fin de quarantaine pour Kate Middleton: elle est attendue ce week-end pour plusieurs sorties publiques

Kate Middleton assistera aux finales féminines et masculines de Wimbledon ce week-end après être sortie de sa quarantaine imposée. La duchesse a été en contact avec une personne infectée par le Covid vendredi dernier.

La duchesse de Cambridge qui avait passé la majeure partie de la journée à Wimbledon était partie sans un mot, l'information étant révélée quelques heures plus tard via un communiqué officiel.

La duchesse qui a déjà été vaccinée contre le covid, qui a été testée négative et qui n'a présenté aucun symptôme pendant son isolement assistera à la finale féminine de tennis à Wimbledon avec son époux, le prince William samedi, et puis, elle sera seule à la finale masculine ce dimanche.

Le prince William est, lui, attendu à Wembley ce dimanche soir pour assister à la finale de l'Euro 2020, opposant les Anglais aux Italiens.

Kate était au palais de Kensington pendant sa quarantaine. Elle n'était pas autorisée à sortir, ni à recevoir des visiteurs chez elle, y compris sa famille et ses amis, et on lui a même dit d'éviter autant que possible tout contact avec toute personne avec qui elle vit.

Sa quarantaine a empêché la duchesse d'assister aux célébrations du 73ème anniversaire du National Health Service (Service de Santé Publique) avec William à la cathédrale Saint-Paul et au palais de Buckingham hier.