Sarah Jessica Parker a commencé le tournage du reboot de la série "Sex and the City" (photo)

L'actrice Sarah Jessica Parker a eu du mal à contenir sa joie ce vendredi matin à New York alors qu'elle débutait le tournage du reboot de "Sex and the City" de HBO Max.

L'actrice de 56 ans a partagé une photo des coulisses sur Instagram alors qu'elle était en train de se faire coiffer et maquiller dans un fauteuil pour le premier jour du tournage.

"7h15", a-t-elle légendé la photo, ajoutant: "NYC @justlikethatmax Voilà, elle arrive. X, SJ.

Alors que d'autres membres de la distribution ont commencé à filmer jeudi, Sarah Jessica Parker a précisé dans la section commentaires qu'"aujourd'hui était son premier jour !!"

SJP est également très émue d'avoir retrouvé sa copine Cynthia Nixon à l'écran.

"Tant de sentiments", a décrit Parker après qu'un fan lui ait demandé si elle était impatiente. "Cynthia est entrée dans la caravane, je ne la lâcherais pas !", a répondu la star.

L'actrice a également partagé jeudi un aperçu du script du premier épisode, intitulé "Hello It's Me".