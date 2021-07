"Harry Potter et La Chambre des Secrets": un fan découvre une scène post-générique bonus

Ce film a été regardé des millions de fois à travers le monde et pourtant, très peu de personne avait remarqué ce détail: le deuxième volet de la saga Harry Potter contient une scène post-générique.

Bonne surprise pour les fans d’Harry Potter ! Le film "Harry Potter et la chambre des secrets" contient une scène post-générique que peu de gens connaissaient. Un fan a fait cette découverte alors que des millions de personnes sont passées à côté au cours des 19 dernières années. Une jeune fille l’a dévoilée sur Tik Tok.

Holly Auna a eu du mal à croire à l’existence d’une telle scène et pourtant on peut y voir le professeur Gilderoy Lockhart en camisole de force avec écrit "Who Am I ?" soit "Qui suis-je ?" en français.

Pour ceux qui n'aurait pas suivi, cette image survient alors que le professeur Lockhart a utilisé la baguette cassée de Ron pour lancer un sortilège d'amnésie. Problème: ce sort s'est retourné contre lui et il se retrouve amnésique et demande à Ron dans la Chambre des Secrets qui il est. Dans le tome 5 "Harry Potter et l'Ordre du Phénix", on apprend que Gilderoy Lockhart est depuis lors interné à l'hôpital Sainte-Mangouste spécialisé pour les maladies et blessures magiques.

Si vous n'aviez pas lu les livres, c'est donc un élément totalement nouveau.