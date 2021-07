Tom Cruise s'est rapproché d'une actrice pendant le tournage de Mission Impossible: il débarque avec elle à Wimbledon, ses fans s'emballent

La superstar hollywoodienne Tom Cruise a été aperçu samedi à Wimbledon, lors de la finale du tournoi féminin, en compagnie de l'actrice anglaise Hayley Atwell, sa petite amie présumée, et d'une autre co-star d'un prochain film à succès.

Le duo se serait rapproché pendant le tournage de "Mission : Impossible 7". Ils ont été photographiés à leur arrivée au tournoi du Grand Chelem au All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres avec Pom Klementieff, qui apparaît également dans le film.



© Isopix

En décembre 2020, une source du plateau de tournage de "Mission : Impossible 7" a affirmé que Tom Cruise, 59 ans, et Hayley Atwell, 39 ans, avaient "sympathisé dès le premier jour" et qu'ils avaient une relation amoureuse après s'être rencontrés pendant la pandémie de coronavirus.

Cruise a été marié une première fois à l'actrice et productrice Mimi Rogers de 1987 à 1990. La même année, il s'est marié à sa deuxième femme, l'actrice Nicole Kidman. Le couple a deux enfants : Isabella, 27 ans, et Connor, 25 ans. Le couple s'est séparé en 2001. Puis en 2006, Cruise a dit "oui" une fois de plus à l'actrice Katie Holmes. Cette union a duré jusqu'en 2012. Ils ont une fille nommée Suri, âgée de 14 ans.