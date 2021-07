La réponse cinglante d'Elodie Gossuin, lassée d'être critiquée sur l'éducation de ses enfants

Dans une interview accordée à Télépro, Élodie Gossuin a répondu à tous ceux qui la jugent sur la façon dont elle éduque ses 4 enfants.

Miss France et Miss Europe 2001 a décidé de continuer à travailler après la naissance de Rose, Joséphine, Jules et Léonard. Et son mode de vie est régulièrement pointé du doigt par certains haters sur les réseaux sociaux.

"Je reçois encore beaucoup de messages me disant : 'Mais vous êtes mère de famille, ce n'est pas votre place que de travailler tôt le matin et ne pas emmener vos enfants à l'école'. Régulièrement !", a-t-elle expliqué à Télépro. Élodie Gossuin co-anime en effet depuis plusieurs années la matinale de la radio RMC.

Mais la mère de 4 enfants en a marre de s'en prendre "plein la tête", elle a donc fait passer un message.

"Je n'ai pas besoin de me justifier"

"Je pense que c'est plutôt très triste. On a besoin de solidarité et d'encourager les autres plutôt que de monter sur la tête des gens pour les enfoncer. Tout part très vite en effet boule de neige, en buzz, en volonté de salir ou d'exagérer. Tout est dans l'hyperbole tout le temps", a poursuivi l'animatrice.

Élodie Gossuin a donc révélé n'avoir rien à faire de ce que pensent ces personnes. "Je n'ai pas besoin de me justifier de ça. Je n'accorde pas d'importance à ça. J'accorde de l'importance à des gens qui ont besoin d'aide, qui m'envoient des petits messages sympas. Ça, je réponds. Le reste, j'essaie de vite le balayer. Mais sans le mettre sous le tapis, je le balaie vraiment loin loin loin. Je l'emmène vers Thomas Pesquet !", a-t-elle finalement lancé.