"Le cœur brisé", le prince William délivre un message émouvant à l'équipe d'Angleterre après sa défaite en finale de l'Euro

Ce dimanche 11 juillet, Les Anglais ont été battus par l'Italie en finale de l'Euro de football au terme d'une séance de tirs aux buts. Et si le réveil est difficile pour bon nombre de Britanniques, il l'est aussi pour le prince William, qui était présent au stade de Wembley et a assisté, avec son fils George et son épouse Kate, à la défaite de son équipe nationale.

Sur Instagram ce matin, William a partagé sa tristesse en publiant une photo de l'équipe d'Angleterre se tenant en cercle.

"Le cœur brisé", a-t-il écrit avant de féliciter les nouveaux champions d'Europe et de tenter de rassurer les joueurs anglais avec émotion.

"Félicitations aux Azzuri pour leur grande victoire. A l'équipe d'Angleterre je veux dire ceci : vous avez tant accompli mais hélas aujourd'hui ce n'était pas notre jour. Vous pouvez garder la tête haute et être fiers de vous même. Je sais que l'avenir nous réserve de grandes choses".