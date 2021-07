Le gros coup de gueule du prince William après la finale de l’Euro: "Je suis écœuré"

Le duc de Cambridge s’est mis en colère suite aux propos racistes visant certains joueurs de l’équipe d’Angleterre.

Le prince William a fait part sur les réseaux sociaux de sa grande déception suite à la défaite des Anglais face à l’Italie. L'époux de Kate a félicité les Italiens pour leur victoire tandis que certains réagissaient de manière tout à fait indignes. Les joueurs britanniques Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont ainsi été la cible de commentaires racistes pour avoir raté leur tir au but.

"Je suis écœuré par les attaques racistes visant les joueurs anglais après le match d'hier soir, déplore le prince William dans un communiqué. C'est totalement inacceptable que des joueurs doivent subir ces comportements odieux. Cela doit s'arrêter et toutes les personnes impliquées devraient être tenues pour responsables".



La Fédération anglaise de football a également condamné ce type de propos : "Nous sommes dégoûtés de voir que des membres de notre équipe, qui ont tout donné cet été, ont été soumis à des agressions discriminatoires en ligne après le match de ce soir", a-t-elle déclaré sur Twitter.



Le Premier ministre Boris Johnson s'est également exprimé sur le sujet sur Twitter : "Cette équipe d’Angleterre mérite d’être traitée en héros, et non en victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes". La police de Londres a ouvert une enquête pour trouver les coupables.