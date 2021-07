Vaimalama Chaves montre sa cellulite et ses vergetures pour prôner l'acceptation de soi (photo)

Sur Instagram, l'ancienne Miss France a tenu à rappeler, en ce début de vacances, qu'il était normal d'avoir quelques rondeurs, de la cellulite ou encore des vergetures.

Sur une série de photos où elle apparait en maillot de bain, elle forme un S, comme "summer body".

"Le corps d’été est celui qu’on a aussi le reste de l’année. Pour forger le mien, contre le chocolat, j’ai dû lutter mais… À toi qui abrite ma cellulite, où y figurent mes vergetures, qui a subi du vert et du pas mûr pour ressembler à Aphrodite. Corps maltraité, par excès ou carence, ensemble il est temps d’entrer dans la danse. Main dans la main, on part en vacances et se donne une nouvelle chance. Il nous reste un chemin à parcourir, jusqu’au bout pour vivre et mourir. Il est temps de te chérir, d’aller de l’avant et se laisser envahir par l’imprévu et l’avenir. Je t’aime."

Ce message fort est une ode à son corps avec ces imperfections. Il vise à ce que chacun et chacune s'accepte comme il est.

Régulièrement jugée sur son physique, Vaimalama Chaves remet les pendules à l'heure avec ce texte puissant qui fait plaisir à de nombreux abonnés.

"Merci pour ta bonne humeur, ton naturel, ton authenticité ! Cette société manque de femme comme toi", dit l'une d'entre elle en commentaire. "Naturelle, rien de tel", dit un autre. "Magnifique femme sur une superbe photo ! Le maillot de bain est top ! Merci d'oser montrer la cellulite et les vergetures ! Tu gères", peut-on encore lire en commentaire.