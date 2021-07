Cette présentatrice télé cible de critiques pour avoir "tenu son fils en laisse": "Il y a tellement de jugements ici"

Tout commence par un bon moment à la plage avec son chien et son fils… Michelle Owen, présentatrice sur Sky Sport, a partagé une photo d'elle en promenade sur la plage tenant son chien en laisse. Elle tient également un "ruban" coloré dans la main gauche et son fils est légèrement devant elle, à gauche aussi.

L'angle de la photo et le "ruban" quelle tient dans la main gauche peut laisser penser qu'elle tient son chien en laisse. Mais quand on y regarde de plus près, on voit bien le bout du ruban qui remonte au-dessus de la casquette du petit garçon.

Mais le coup d'œil trop rapide de certains et les jugements hâtifs ont suffi à déclencher une salve de critiques envers la présentatrice, persuadés qu'elle tenait son fils en laisse.

Elle donc dû réagir en postant une autre photo sur laquelle on voit bien que ce n'est pas une laisse. Elle écrit : "Mon fils non poilu n’est pas en laisse. Et s’il l’était, quel est le problème ? Parfois, les gens mettent un harnais à leur tout petit enfant pour éviter qu’ils s’enfuient. Il y a tellement de jugements ici, sans même savoir ce qu’il se passe réellement", a-t-elle tweeté en réponse aux jugements hâtifs.