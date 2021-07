14 Juillet: juste avant de défiler, ce militaire a une question très importante à poser à sa petite amie (vidéo)

En France, c'est le jour de la fête nationale et ce sera pour ce jeune couple français un 14 juillet inoubliable. En effet, avant de défiler, ce militaire est rejoint par sa petite-amie sur l'avenue la plus belle du monde, les Champs Elysées. C'est alors qu'il se met à genoux et demande à sa compagne visiblement surprise de l'épouser. Une demande en mariage avec en fond de toile l'arc de Triomphe. Un décor unique dans son genre. Vu la réaction et le long baiser partagé par le couple, la demoiselle semble avoir accepté. Cette scène inoubliable a été filmée et postée sur Instagram.