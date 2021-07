Meghan et Harry à deux doigts de remporter un PRESTIGIEUX prix pour leur interview avec Oprah Winfrey

Tout le monde se souvient de l'interview historique donnée par Harry et Meghan à Oprah Winfrey en mars dernier. Dans cet entretien exclusif, ils révélaient leur colère, tristesse et amertume vis-à-vis de la famille royale d'Angleterre. Le couple s'était livré sans filtre sur les raisons de son départ vers Los Angeles, après avoir son retrait de la monarchie britannique. Ils avaient aussi révélé le sexe de leur future enfant à naître Lilibeth.

Et si le calme revient après la diffusion de l'entretien, personne ne s'attendait à ce que celui-ci soit nominé aux prestigieux Emmy Awards! Meghan et Harry sont nommés dans la catégorie "Hosted Nonfiction Series or Special" (Série de non-fiction hébergée ou spéciale). Leur interview, diffusée sur CBS, avait attiré plus de 17 millions de téléspectateurs.

Toujours plus proches d'Hollywood

Les Emmy Awards, surnommés Emmys, sont des récompenses de télévision américaine qui honorent chaque année, depuis 1949, les meilleures émissions et les meilleurs professionnels de la télévision américaine.

Cette nomination est inédite pour la famille royale. Elle rapproche encore un peu plus le couple d'Hollywood, tout en les éloignant de leur ancien quotidien de tête couronnée.

La 73e cérémonie des Emmy Awards aura lieu le 19 septembre prochain.