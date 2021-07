Gillian Anderson ABANDONNE le soutien-gorge: "Je me fiche que mes seins atteignent mon nombril" (vidéo)

Gillian Anderson, qui joue le rôle de la Première ministre britannique Margaret Thatcher dans la série The Crown (saison 4), s'est amusée à répondre aux questions de ses fans dans un live Instagram publié sur son compte.

Une révélation de confinement

L'actrice de 52 ans, a été applaudie, après avoir juré qu'elle ne porterait plus de soutien-gorge. Comme pour beaucoup, c'est le confinement qui lui a fait découvrir la joie de vivre sans pression autour de la poitrine.

Après la question d'un fan, qui lui demande à quoi ressemble sa tenue préférée, l'actrice répond: "C'est probablement la même que ma tenue de confinement. Je veux dire, je suis devenue tellement paresseuse que je ne porte plus de soutien-gorge. Je ne peux pas porter de soutien-gorge. Je ne peux pas, non, je suis désolée", a ri l'ex star de X-Files.

L'actrice est mère de trois enfants: Piper, 26 ans, Oscar, 14 ans et Felix, 12 ans. Elle a volontiers plaisanté sur le fait que sa silhouette n'était plus ce qu'elle était.

"C'est juste trop inconfortable"

"Je me fiche que mes seins atteignent mon nombril, je ne porte plus de soutien-gorge. C'est juste trop inconfortable. Alors je réponds que ma tenue préférée est un pantalon de survêtement noir confortable et un sweat à capuche assorti. Je le porterais tous les jours si je le pouvais", a ajouté l'actrice.

Assumer ses cheveux gris

Dans son live, l'actrice a également évoqué les comportements sexistes face aux femmes vieillissantes à Hollywood et a elle a affirmé qu'un jour, elle abandonnerait les cheveux blonds et laisseraient ses cheveux gris. "Il y aura un certain moment où je prendrai cette décision, vous savez. Il pourrait y avoir un certain moment où je décide que c'est idiot de continuer à être blonde alors que j'ai 60 ans."