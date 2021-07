La meilleure amie de Meghan Markle n'applaudit pas Kate et William lors de leur arrivée à Wimbledon (vidéo)

L'amie de Meghan Markle, Priyanka Chopra, a semblé "ignorer" le prince William et Kate Middleton alors qu'ils arrivaient, applaudis, par le public dans la loge royale du tournoi de tennis de Wimbledon.

Dans un nouveau clip largement partagé sur les réseaux sociaux, l'actrice Priyanka Chopra a préféré jouer avec son écharpe quand le duc et la duchesse de Cambridge, ont pris place sous les applaudissements enthousiastes de la foule avant la finale du simple féminin samedi.

Plusieurs observateurs royaux ont suggéré qu'il s'agissait d'un camouflet en solidarité à sa meilleure amie, Meghan Markle, qui a témoigné de son animosité envers sa belle-soeur Kate, lors de son interview avec Oprah Winfrey.

L'actrice Meghan Markle avait en effet affirmé que sa belle-sœur, la duchesse de Cambridge, l'avait fait pleurer et avait "blessé ses sentiments" lors d'une discussion sur les robes de demoiselle d'honneur précédant son mariage avec le prince Harry, alors que des articles de presse avaient révélé que c'était Meghan Markle qui avait fait pleurer Kate Middleton.

Il est possible que Priyanka n'ait pas vu les Cambridge entrer dans la loge royale, ou qu'elle n'était pas au courant de l'étiquette qui veut qu'on les applaudissent, mais plusieurs fans royaux suggèrent que sa réaction était intentionnelle.

L'un d'eux a commenté: "La façon dont Priyanka n'a même pas regardé dans leur direction me suffit."

Un autre a tweeté: "Je suis en fait incrédule face à un tel manque de manières et d'éducation. Les Américains assis à proximité de Kate et William n'ont pas applaudi ni salué leur entrée. Deux anciennes stars du tennis avec leurs femmes, King et Navratilova, et une meilleure amie de Meghan, Priyanka Chopra."

L'un d'eux a ajouté: "Elle les a totalement ignorés. Je ferais de même si mon amie avait été maltraitée".

Meghan Markle et Priyanka Chopra sont amies depuis 2016 après s'être rencontrées lors d'un dîner organisé pour le magazine ELLE. L'actrice indienne était l'invitée du mariage royal en 2018.