Drake privatise un stade ENTIER pour un rancard... Et se fait surprendre par un drone (vidéo)

Sortir avec le rappeur Drake, c'est quelque chose! Pour une soirée très intimiste, il a choisi d'inviter sa compagne, Johanna Leia mannequin et influenceuse, à dîner au beau milieu du Dodger Stadium à Los Angeles.

56.000 places rien que pour eux

Ce stade de baseball, dans lequel joue l'équipe de la ville, a une capacité est de 56 000 places, ce qui en fait actuellement le plus grand stade de la La Ligue majeure de baseball.

Pas de chance pour le couple, un drone de la chaîne ABC7 passait justement par là! Le journaliste Chris Cristi a été très surpris de voir au beau milieu du stade une grande table nappée de blanc dressée et parsemée de plats. Drake et sa compagne étaient en train d'y déguster un repas. A quelques mètres d'eux, un serveur se tient debout, prêt à les débarrasser et à les servir.

Une surprise qui n'a pas de prix

L'artiste de 34 ans a également dû en profiter pour offrir un maillot à sa compagne, qui arbore un t-shirt où il est écrit "Johanna" au dos. Drake, lui, a un maillot déposé sur sa chaise, où il est inscrit "The Boy".

Les propriétaires du stade ont admis à la chaîne américaine que Drake avait "fait un don important à la Los Angeles Dodgers Foundation afin de faire de son dîner au stade une réalité".