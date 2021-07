Britney Spears exécute une succession de roues pour remercier ses fans du mouvement #FreeBritney

Britney Spears a obtenu mercredi le droit de se faire représenter par son propre avocat devant le tribunal. Sa demande de nommer Mathew Rosengart a été acceptée. Il s'agit d'un ancien procureur fédéral de premier plan. Il succède à Samuel Ingham. De cette façon, la chanteuse tente de se rapprocher de la fin de ses 13 ans de tutelle gérée par son père, Jamie.

Plus tôt, la chanteuse s'était adressée au tribunal par téléphone dans un plaidoyer émotionnel en faveur de la liberté et du droit de choisir sa propre représentation légale.

Après que le tribunal a pris cette décision, Britney a tenu à célébrer cet événement majeur avec ses fans sur son compte Instagram.

Elle a posté une vidéo qui la montrait d'abord à cheval, apprenant apparemment à monter dans une arène sous un soleil de plomb. La vidéo la montre ensuite exécuter une succession de "roues de joie" au bord d'un étang.

"Venez, les gars ... venez !!!!!" a-t-elle sous-titré.

"Avec une vraie représentation aujourd'hui... Je ressens de la GRATITUDE et me sens BÉNIE !!!! Merci à mes fans qui me soutiennent... Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi d'être soutenue par des fans aussi géniaux !!!! Que Dieu vous bénisse tous !!!!!' Elle a ensuite ajouté: "Pssss, c'est moi qui célèbre en faisant de l'équitation et en faisant des roues de charrette aujourd'hui !!!!"