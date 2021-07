La Meuse déborde à Liège, Guillaume immortalise un castor

C'est un moment assez incongru que notre journaliste Guillaume Fraikin a capturé à 5h17 du matin ce jeudi en bord de Meuse. Alors qu'il tente de rejoindre ses proches, et que les routes sont devenues impraticables dans le centre de Liège, il aperçoit soudainement un castor, "fuyant la Meuse en furie non sans un certain style", décrit-il.

Un instant presque irréel dans une province qui a subi des inondations comme elle en a rarement vécu au cours des dernières décennies.