Spoiler du reboot de la série "Sex and The City": le scénario a fuité

Si vous ne voulez pas savoir quelle sera la suite de la série Sex and the City actuellement en tournage à New York, arrêtez-vous immédiatement de lire ces lignes. Selon le site internet de Page 6, lors des prochains épisodes actuellement en cours de préparation, le personnage principal Carrie Bradshaw et Mister Big... se retrouveraient au milieu d'un divorce amer.

Quelques pages du scripte de la série auraient fuité: celles-ci révèlent des dialogues au cours desquels Carrie se plaint à ses amis de son divorce qui aurait pris une tournure amère, où le couple se retrouve en désaccord sur l'aspect financier de sa séparation.

Carrie serait âgée d'une cinquantaine d'année et serait devenue animatrice d'un podcast.