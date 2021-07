Le joueur de tennis Gaël Monfils est marié: Elina Svitolina lui a dit "OUI" (photos)

Ce vendredi 16, Gaël Monfils et Elina Svitolina se sont dit "oui" à Genève, en Suisse, devant leurs proches. Une soirée riche en émotions!

Le tennisman Gaël Monfils et la joueuse de tennis ukrainienne de 26 ans, Elina Svitolina, se sont mariés ce vendredi en Suisse. Le mariage s'est déroulé à Genève où les amoureux se sont passés la bague au doigt trois moi après que le sportif de 34 ans ait demandé sa belle en mariage.

Aucun détail n'a été laissé au hasard. Et parce que Gaël Monfils et Elina Svitolina ne veulent rien faire comme tout le monde, le couple a choisi de porter une tenue colorée lors de leur union. Le tennisman a ainsi choisi de porter un costume violet. Sa femme, une combinaison pantalon avec du tulle violet sur le côté pour donner l'impression d'une robe. Pas de costume sobre ni de robe blanche donc! Mais des tenues originales et assorties pour le couple tout juste marié.

Les tourtereaux ont de suite partagé des photos de cette cérémonie intimiste sur leurs réseaux sociaux respectifs. En légende, ils sont restés assez sobres mais ne cachent pas leur joie de s'être enfin dit "oui": "Meilleur jour de ma vie", a commenté Elina Stivolina maintenant Elina Monfils. Gaël Monfils a, quant à lui, seulement écrit "Mme et M. Monfils" accompagné d'un coeur.