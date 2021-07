L'énorme BOURDE de Spike Lee au Festival de Cannes (vidéo)

Spike Lee, président du jury du 74e Festival de Cannes, a fait une énorme gaffe ce samedi lors de la soirée de clôture. Au bout de quelques minutes, en début de cérémonie, alors qu'il devait annoncer le premier prix, il a, à la surprise générale, donné le nom du film gagnant de... la Palme d'Or!

Une erreur de compréhension aura suffi pour la plus grosse bourde du Festival de Cannes. Ce samedi, seulement quelques minutes après le début de la cérémonie de clôture, le président du jury Spike Lee a révélé, au micro, le nom de la gagnante de la Palme d'or. Une annonce alors exclusivement réservée pour la fin de soirée. C'est sous les regards affolés des membres du jury et de la maîtresse de cérémonie Doria Tillier que Spike Lee a fait la gaffe.

"Monsieur le président, est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le premier prix?", a demandé Doria Tillier au président du jury pendant qu'il sortait une feuille de sa poche, avant d'annoncer: "Le film qui a reçu la Palme d'or est Titane..." immédiatement coupé par Doria Tillier mi-amusée mi-catastrophée par l'énorme bourde qu'il venait de faire.

Sur l'extrait vidéo de la bourde du cinéaste américain, on peut voir Mélanie Laurent, membre du jury, retenir par le bras Spike Lee tandis que Tahar Rahim se penche pour lui expliquer comment la remise de prix doit normalement se dérouler. Mais ceux qui ont tendu l'oreille savaient déjà que la réalisatrice française Julia Ducournau avait remporté la Palme pour son film Titane.

Un film qui a secoué la Croisette

Pour son deuxième long-métrage, porté par Vincent Lindon et Agathe Rousselle, la gagnante de la Palme d'Or, Julia Ducournau, a su marquer les esprits. Après Grave sorti en 2016, la réalisatrice française a conçu une œuvre qui a retourné les estomacs des spectateurs: nausées, crise de nerfs, malaises… Des sapeurs-pompiers ont même dû prendre en charge une partie du public, pendant ou après la diffusion du film.

Au casting, Vincent Lindon y incarne un pompier particulièrement musclé qui retrouve son fils, disparu depuis 10 ans. Évoquant sa transformation physique impressionnante pour le Journal du Dimanche, l'acteur de 61 ans a expliqué comment il a pris de la masse musculaire : "J'ai toujours été sportif, mais j'ai suivi un entraînement poussé pendant un an et demi. Du développé couché, des haltères, de la course à pied", détaille-t-il.