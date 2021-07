Bouli Lanners très actif aux côtés des sinistrés en région liégeoise: "De la boue jusque dans les oreilles mais du soleil dans les cœurs" (photos)

Après les inondations catastrophiques qui ont touché la Belgique, et particulièrement la province de Liège, des milliers de personnes, sinistrées ou bénévoles, s'attèlent à tout déblayer et tout nettoyer.

Et parmi eux, un célèbre acteur liégeois est au front depuis plusieurs jours : Bouli Lanners. Alors qu'il était en route pour le festival de Cannes, il a été victime d'un petit accident de voiture. Mais au lieu de continuer sa route pour le sud, il a préféré rentrer à Liège et se rendre utile.

Dès le début des inondations, il a lancé un appel sur son compte Instagram afin de trouver une embarcation légère servant à apporter des denrées, des vêtements et des produit de première nécessité aux personnes coincées chez elles, ou qui avaient tout perdu.

Il a ensuite enfilé ses bottes et saisi sa pelle pour aider à tout nettoyer dans les rues de Liège et d'Angleur, comme des milliers d'autres bénévoles touchés par le sort des sinistrés.

"De la boue jusque dans les oreilles mais du soleil dans les cœurs. Liégeois. Wallons. Plus solidaires, valeureux et drôles que jamais", a écrit dimanche l'acteur et réalisateur sur Instagram. Il a posté plusieurs photos mais aussi des vidéos détaillant les endroits pouvant accueillir les dons ou expliquant les besoins sur place. Dans sa dernière vidéo, il explique qu'en raison de l'électricité toujours coupée, les sinistrés ont besoin de "petits réchauds de camping, petites bonbonnes de gaz ad hoc et petites taques électriques" afin de pouvoir se préparer à manger dans les prochains semaines. L'avantage, c'est qu'avec ses 18.000 abonnés sur Instagram, le message peut passer auprès de beaucoup de monde en très peu de temps.