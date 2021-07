Le prince George a 8 ans: voici la nouvelle photo prise par Kate Middleton

Ce jeudi 22 juillet, George fête ses 8 ans. L'occasion cette fois encore pour sa maman, Kate Middleton, d'exercer ses talents de photographe. Elle a donc, comme chaque année, posté sur Instagram une photo portrait du petit garçon, qu'elle a prise elle-même.

L'heure est à la fête après ces dernières semaines éprouvantes pour la famille. En effet, Kate, William et George avaient assisté à la finale de l'Euro le 11 juillet dernier, et donc à la défaite de l'Angleterre face à l'Italie. Le prince George avait laissé éclater sa joie lors du but de Luke Shaw, moins de 3 minutes après le coup d'envoi. Il avait ensuite vécu la déception d'un supporter lors de la séance de tirs aux buts qui s'est soldée par la victoire de l'Italie.

Si la majorité des Anglais ont trouvé "mignon" le costume cravate porté par le petit garçon ce jour-là (il voulait être assorti à son papa, son héros), certains commentaires méchants ont également été écrits. Et cela a blessé Kate et William qui ont failli ne plus poster de photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ils se sont finalement ravisés, conscients que toute l'affection des supporters de la famille royale est plus forte.

Depuis hier soir, on peut donc découvrir sur le compte des époux de Cambridge le cliché du petit garçon de 8 ans vêtu d'un short et d'un polo ligné, grand sourire aux lèvres.

Joyeux anniversaire George !



©KENSINGTON PALACE / THE DUCHESS OF CAMBRIDGE