Comme son frère Harry, William s'apprête à publier un livre, mais sur un tout AUTRE SUJET

En 2022, Harry publiera ses Mémoires. Mais il n'est pas le seul à travailler sur un ouvrage. Son frère aîné s'est lui aussi mis à l'écriture.

Le site US Weekly révèle ainsi que l'époux de Kate Middleton travaille actuellement sur un libre plutôt engagé puisqu'il traite du climat. Le titre est déjà connu : Earthshot : How to Save Our Planet.

On savait déjà le prince William engagé en faveur de la planète, il passe à la vitesse supérieure avec ce bouquin. Il a en effet décidé de faire de la lutte contre le réchauffement climatique le combat de sa vie

"Nous avons 10 ans pour inverser la tendance à la crise environnementale, mais nous avons besoin des meilleures solutions au monde et d'un objectif commun - sauver notre planète" lit-on à propos de cet ouvrage coécrit par William et Colin Butfield, directeur de campagne environnementale et producteur exécutif du projet Our Planet de l’association WWF.

Le livre sera présenté en octobre lors de la remise du prix Earthshot à Londres. Cette soirée vise à récompenser les personnes qui s'engagent en faveur de la protection de l'environnement.