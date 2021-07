Benoît Poelvoorde se confie sur ses excès: "J'ai fait beaucoup d'interviews bourré"

L'acteur belge jongle avec les rôles de personnages toujours plus différents les uns que les autres. Benoît Poelvoorde est actuellement à l’affiche de "Mystère à Saint-Tropez", aux côtés de Christian Clavier et de Gérard Depardieu mais s'illustre également dans le film produit par Netflix "Comment je suis devenu super-héros".

En pleine période de promotion, il enchaîne les interviews auprès des différents médias. C'est ainsi que l'acteur s'est retrouvé à se confier sur ses excès auprès de nos confrères de Paris Match. "Je fume trop. Bon à partir du moment où on fume, on fume toujours trop. Et en même temps, dans ce genre d’exercice de promo, fumer, c’est une vraie bénédiction. La cigarette, chez moi, c’est œuvre de récompense", raconte-t-il.

Un Belge, quand ça commence à fatiguer, ça doit boire une bière

Tout comme la cigarette, Benoît Poelvoorde confie avoir souvent abusé de l'alcool. "J'ai fait quelques.. beaucoup d'interviews bourré", avoue-t-il. "Un Belge, quand ça commence à fatiguer, ça doit boire une bière (...) Une bière pour un Belge, c’est comme de la solution saline", raconte-t-il.

À noter que l'acteur belge apparaît à l'affiche de trois nouveaux films: Comment je suis devenu super-héros, Mystère à Saint-Tropez et Profession du père.